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Адвокат вказав на невідповідність фактів у справі Ноздровської

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 14:40
Адвокат вказав на невідповідність фактів у справі Ноздровської
Фото: Ірина Ноздровська (facebook.com/Ірина Ноздровська)

Після вивчення матеріалів справи у адвокатів виникли питання до обставин події

У матеріалах кримінального провадження щодо вбивства Ірини Ноздровської є факти, які не збігаються. Про це повідомив адвокат по справі вбивства Ноздровської Олександр Панченко під час засідання ТСК у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це 21 том справи, по 400 сторінок кожний том. Тому ми змогли вивчити матеріали справи з показаннями свідків та проконсультуватися з експертами тільки після того, як матеріали були фактично в суді", - сказав адвокат.

За його словами, у захисників виникли питання до обставин події, які були викладені в матеріалах справи. Тому, на думку представників родини Ноздровської, вбивство скоєно не однією людиною.

"Неодноразово нами зазначалося те, що версія слідства не співпадає з реаліями. Ми робили відтворення обстановки на місці події. Не може літня людина, якій 64 роки, пронести тіло вагою в 50 кг, будучи в нетверезому стані. Крім того, це було після дощу, це було мокре поле. Там дуже багато питань щодо самих обставин події. Але орган досудового розслідування задовольнив ті дані, які були ними встановлені. Версія слідства, яка була взята за основу, була доведена до суду", - додав він.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної ради з нападів на активістів може сприяти початку нового досудового розслідування у провадженні щодо вбивства Ірини Ноздровської.

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