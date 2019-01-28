У Стокгольмі почалося перше засідання нового арбітражу "Нафтогазу" проти "Газпрому"

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Нафтогаз хоче відсудити у Газпрому ще 12 млрд доларів

У Стокгольмі почалося перше засідання арбітражу за позовом НАК "Нафтогаз Україна" проти російського "Газпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка у Facebook.

Згідно з публікацією, Вітренко зараз знаходиться у суді.

Раніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що НАК "Нафтогаз України" має високі шанси відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів у разі припинення транзиту після 2019 року.

Він пояснив, з чого складається сума позову до "Газпрому" на 12 млрд доларів. Зокрема, за словами Вітренка, за поточним контрактом на транзит газу, який закінчується у 2019 році, плата за транзит може змінюватися відповідно до європейських правил. Європейські правила, перш за все, передбачають так званий принцип повного покриття витрат оператора. Коли Група "Нафтогаз" розраховує витрати на транзит у 2018-2019 роках, вона має враховувати амортизацію української ГТС, яка, як будь-який інший основний засіб, з часом втрачає свою цінність.

За його словами, якщо Росія продовжуватиме контракт і газотранспортна система буде використовуватися для транзиту російського газу після 2019 року, це означатиме, що не відбудеться знецінення української ГТС, і в української сторони не буде підстав нараховувати прискорену амортизацію.

"У такому випадку наш позов буде не на 12 мільярдів, а тільки на 2 млрд доларів. Бо 2 мільярди - це все одно та частка витрат, які не покриваються зараз за поточного тарифу. Навіть без прискореної амортизації ГТС. Це на додаток стягнення у 2,7 мільярда доларів, які ми вже виграли", - додав Вітренко.