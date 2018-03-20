У "Нафтогазі" спростували вимоги від Кабміну підвищити ціни на газ для населення

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не вимагає від уряду підняти ціни на газ для населення. Про це у Facebook повідомив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Зокрема, Вітренко наголосив, що "Нафтогаз" пропонує конкурентне ціноутворення.

"Це коли ціна на газ складається на ринку через співвідношення попиту і пропозиції, а не встановлюється рішеннями уряду. Відповідно, "Нафтогаз" не вимагав і не вимагає від уряду підвищити ціни на газ для населення", - підкреслив він.

Відзначимо, з даною заявою Вітренко виступив у відповідь на звинувачення у вимозі від Кабміну підвищити ціни на газ для населення, щоб потім НАК їх знизив. Також він зазначив, що "Нафтогаз" готовий самостійно постачати газ населенню.

"І це не питання ціни. Навіть якщо уряд хоче продовжувати встановлювати ціну на газ для населення, то за певною ціною уряд може зобов'язати "Нафтогаз" поставляти газ населенню, а не продовжувати зобов'язувати продавати газ посередникам", - додав Вітренко.

За його словами, якщо уряд не буде продовжувати встановлювати ціну, то компанія готова працювати з конкурентними цінами, які будуть зростати або знижуватися разом зі зміною сукупного попиту і пропозиції на ринку.

Вадим Денисенко, представник уряду в парламенті, вчора звинуватив Нафтогаз, і мене особисто, у тому що ми хочемо, щоб... Опубліковано Yuriy Vitrenko 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на переговорах з експертами Міжнародного валютного фонду запропонував дві нові моделі спецзобов'язань НАК "Нафтогаз України" для розрахунку цін на газ.