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Интервью

В "Нафтогазе" опровергли требование от Кабмина поднять цены на газ для населения

НовостиЭнергетика    20.03.2018 - 13:29
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

В "Нафтогазе" выступают за внедрение конкурентного ценообразования

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не требует от правительства поднять цены на газ для населения. Об этом в Facebook сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В частности, Витренко отметил, что "Нафтогаз" предлагает конкурентное ценообразование.

"Это когда цена на газ складывается на рынке из соотношения спроса и предложения, а не устанавливается решениями правительства. Соответственно, "Нафтогаз" не требовал и не требует от правительства повысить цены на газ для населения", - подчеркнул он.

Отметим, с данным заявлением Витренко выступил в ответ на обвинения в требовании от Кабмина повысить цены на газ населения, чтобы потом НАК их снизил. Также он отметил, что "Нафтогаз" готов самостоятельно поставлять газ населению.

"И это не вопрос цены. Даже если правительство хочет продолжать устанавливать цену на газ для населения, то по определенной цене правительство может обязать "Нафтогаз" поставлять газ населению, а не продолжать обязывать продавать газ посредникам", - добавил Витренко.

По его словам, если правительство не будет продолжать устанавливать цену, то компания готова работать с конкурентными ценами, которые будут расти или снижаться вместе с изменением совокупного спроса и предложения на рынке.

 

Вадим Денисенко, представник уряду в парламенті, вчора звинуватив Нафтогаз, і мене особисто, у тому що ми хочемо, щоб...

Опубліковано Yuriy Vitrenko 20 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на переговорах с экспертами Международной валютного фонда предложил две новые модели спецобязательств НАК "Нафтогаз Украины" для расчета цен на газ.

 

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Теги: Юрий Витренко, Нафтогаз Украины
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