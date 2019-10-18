У "Нафтогазі" назвали спосіб знизити ціну російського газу на 20%

Ціна на імпортний газ для України може бути на 20% нижчою, якщо припинити зловживання "Газпрому" домінуючим становищем на європейському ринку. Таким чином виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Витренко прокоментував заяву глави "Газпрому" Олексія Міллера.

Як зазначив Вітренко, зокрема, потрібно, щоб "Газпром" не відмовляв європейським компаніям перенести точки передачі газу на кордон Україна-РФ.

"І щоб "Газпром" пропонував свопи іншим газовидобувним компаніям в РФ, забираючи у них газ всередині РФ і повертаючи його на кордоні Україна-РФ, чином виконуючи передбачену законодавством РФ функцію єдиного експортного каналу", - повідомив він.

Крім того, Вітренко нагадав, що "Газпром" продовжує блокувати експорт газу із Середньої Азії в Україну та у Європейський Союз.

"Ми за те, щоб Газпром здійснював транзит газу через Україну за європейськими правилами. Логічно, щоб стосовно поставок газу Газпром теж діяв у відповідності у європейських правил", - додав Вітренко.

Нагадаємо, 18 жовтня глава "Газпрому" Олексій Міллер в черговий раз запропонував Україні так звану "знижку" на газ у разі підписання прямого контракту.

Відзначимо, питання "знижки" на газ постійно обговорюється під час поїздок лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука до Москви.