Украина намерена импортировать большие объемы американского газа

В том году Украина может импортировать большие объемы американского газа через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Поставки из США предпочтительнее.

Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

Липпа сказал, что в целом Украина может импортировать не менее 4 млрд кубометров газа в период с апреля по октябрь.

Из общего объема импорта через Европу до половины будет составлять СПГ, поставляемый на европейские терминалы, а не трубопроводный газ, и, по словам Липпы, большая часть этого объема может поступать из Соединенных Штатов.

"Если брать политический аспект, то для нас лучше привозить как можно больше (американского СПГ) в Польшу и постепенно поставлять его к нам", - заявил Липпа.

Липпа отметил, исходя из геополитической ситуации, американский СПГ может оказаться предпочтительнее, например, конкурирующего катарского СПГ, при условии, что разница в цене не будет значительной.

По его словам, поставки СПГ на Украину могут осуществляться с терминалов в Германии, Греции, Литве и Польше.

Польские и литовский маршруты были самыми дешевыми, но Липпа заявил, что Украине придется использовать и другие трубопроводы, поскольку польский соединительный трубопровод позволяет импортировать лишь до 7 млн кубометров в день по сравнению с потребностью в 20-25 млн кубометров.

Как отмечает Reuters, импорт газа из США в Украину может укрепить экономическое партнерство с Вашингтоном, а присутствие американского газа в хранилищах Украины может сдержать российские атаки.

Хранилища Украины

Украина располагает крупными подземными хранилищами газа, и президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Белый дом обсуждают возможность использования этих площадок для хранения американского СПГ, который мог бы заменить часть западноевропейского газа, от которого зависит Украина.

За последние недели российские войска усилили атаки на украинскую газовую инфраструктуру - объекты добычи и подземные хранилища - что привело к сокращению добычи газа на Украине и ограничению ее возможностей по подъему топлива из хранилищ.

До последних атак Украина добывала 52-53 млн кубометров газа в день, но высокопоставленный источник в отрасли сообщил, что атаки сократили добычу на 40%, вынудив Киев увеличить импорт. Часть добычи была восстановлена, но чиновники отказались предоставить обновленные данные.

В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2025-2026 годов Украина обычно начинает закачку газа в хранилища после окончания текущего пикового сезона спроса, примерно в апреле, когда температура повышается, а потребление начинает снижаться.

По оценкам энергетических чиновников, к середине октября Украине необходимо иметь в запасе не менее 13 млрд кубометров газа для бесперебойного прохождения зимнего сезона.