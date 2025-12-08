"Нафтогаз" запустил приложение "Куб": что изменилось для потребителей

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" расширила перечень доступных клиентам цифровых сервисов. Теперь они могут удобно управлять услугами в мобильном приложении "Куб".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в Facebook.
По словам чиновника, "Нафтогаз" становится более современным и удобным для потребителей.
Он объяснил, что после запуска мобильного приложения "Куб" передавать показания и оплачивать счета за газ стало проще.
Глава правления национальной акционерной компании рассказал, что в приложении "собрано все необходимое".
"Можно быстро оплатить и сам газ, и его доставку - без лишних шагов и потери времени. В приложении также доступны управление несколькими лицевыми счетами, просмотр собственного потребления и другая полезная информация", - поделился Корецкий.
Он добавил, что "Нафтогаз" совершенствуется.
"И эти изменения становятся ощутимыми для каждого потребителя. Дальше больше. Шаг за шагом", - подытожил глава правления НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно информации пресс-службы, группа "Нафтогаз" расширяет доступные цифровые сервисы.
"Отныне бытовые клиенты компаний группы могут управлять своими газовыми услугами в мобильном приложении "Куб", - объяснили украинцам.
Отмечается, что в приложении потребители могут:
Уточняется, что пользование мобильным приложением "Куб" не меняет условия газоснабжения для клиентов ГК "Нафтогаз Украины".
"Как и раньше, до 30.04.2026 тариф на газ для украинских домохозяйств остается неизменным - 7,96 гривны за кубометр", - уточнили в пресс-службе НАК.
Скачать новое приложение можно:
В завершение украинцам сообщили, что сейчас приложение работает в режиме совершенствования.
"Поэтому если пользователи увидят ошибки или будут иметь идеи для улучшения - присылать отзывы можно в Профиле приложения через кнопку "Оставить отзыв", - подытожили в "Нафтогазе".
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров Украины ввел специальную цену на газ для прифронтовых регионов.
Тем временем в "Нафтогазе" назвали ключевые факторы, которые позволят Украине пройти отопительный сезон.
Читайте также, какие тарифы на коммуналку в Украине и как во время войны действует мораторий на повышение части коммунальных тарифов.