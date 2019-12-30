"Нафтогаз" розпочав трансляцію для відстеження поточних газових переговорів

НАК "Нафтогаз" запустив онлайн-трансляцію для відстеження поточних газових переговорів з "Газпромом" про транзит газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу" в Facebook.

Як повідомляється, інформацію можна буде отримати щоденно, без перерви на свята і вихідні.

"У Вас буде можливість отримати офіційну, надійну інформацію з основних джерел про поточний стан транзиту і дії всіх зацікавлених сторін, без перерви на свята та вихідні, у газовому інформаційному центрі. Щоденні брифінги плануються з участю глав "Нафтогазу", оператора ГТС, ключових фігур держави, а також українських та іноземних експертів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російський "Газпром" і українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Документ відкриває шлях до укладення довгострокових договорів на транспортування газу.

Також глава оператора Газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з "Газпромом" завершився.

Як повідомляло РБК-Україна, у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ. Вони почалися в четвер і йшли всі вихідні, продовжаться вдень 30 грудня.