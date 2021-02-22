"Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - нардеп

Компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука монополізувала постачання трубної продукції для "Нафтогаз України". Народний депутат Олексій Кучеренко стверджує, що це стало можливим завдяки корупції в керівництві держкомпанії й загороджувальним митам проти світових виробників.

Про це Кучеренко повідомив у Facebook.

"Одна з суттєвих статей витрат при видобутку - це закупівля труб. З моменту приходу сьогоднішніх керманичів "Нафтогазу" - Коболєва, Вітренка й інших - тільки "Інтерпайпу" було замовлено труб на 16 (!) мільярдів гривень", - повідомив Кучеренко.

За словами нардепа, щороку газовий монополіст "Нафтогаз" проводить тендери на кілька мільярдів гривень на закупівлю труб.

Влітку 2020 року за ініціативи "Інтерпайпу", Україна запровадила загороджувальні мита проти світових виробників трубної продукції, які були конкурентами компанії Пінчука на тендерах "Нафтогазу".

"Влітку 2020 року Міністерство економіки на прохання заводу "Інтерпайп" запровадило мита проти світових виробників труб. Як результат: на початку 2020 року на тендерах по трубах 9 постачальників, в тому числі міжнародні, на початку на початку 2021 року - всього дві з очевидним фаворитом", - додав нардеп.

Монополізація постачання труб призвела до підвищення цін, а відтак збільшення витрат держкомпанії.

"Поки "Нафтогаз" буде існувати, поки видобуток буде падати, населення переплачувати, а правильні труби продаватися", - підсумував нардеп.