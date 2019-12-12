"Нафтогаз" законтрактував додаткові обсяги газу в Європі

НАК "Нафтогаз України" уклав контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу у першому кварталі 2020 році. Про це повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, компанія залучила фінансування, щоб мати можливість купувати цей газ на початку наступного року. Він нагадав, що на початок сезону Україна накопичила рекордні обсяги газу у підземних сховищах.

"Ми провели модернізацію нашої ГТС, щоб мати технічну можливість прокачувати газ з заходу на схід. Ми активно допомагаємо Молдові забезпечити надходження газу і співпрацюємо з Єврокомісією, Румунією, Польщею, та іншими країнами ЄС, щоб усі були готові і там", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит газу з Росією будуть йти на фоні нової "газової війни".

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський після зустрічі в нормандському форматі в Парижі заявив, що ймовірність підписати транзитний контракт з Росією стала більшою.