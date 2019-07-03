Суд призупинив постанову про виплату дивідендів "Нафтогазу"

Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нафтогаз готовий збільшити дивіденди, коли закачає газ на зиму

Суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів, яка встановлює для НАК "Нафтогазу України" норму про направлення 90% прибутку на дивіденди. Про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" до 1 липня сплатив до держбюджету дивіденди за 2018 рік у розмірі 30% від прибутку - "це повністю відповідає вимогам закону "Про управління об’єктами державної власності".

За його словами, зараз компанія, сфокусовано готується до складної зими.

"До початку опалювального сезону Україні життєво необхідно збільшити запаси газу в підземних сховищах до 20 млрд куб. м. "Нафтогаз" має закачати до сховищ на 3 млрд куб. м. більше газу, ніж зазвичай - тільки тоді ми зможемо гарантувати надійне газопостачання українським споживачам в умовах переривання транзиту Росією, до якого зараз активно готуються всі країни ЄС. Крім того, якщо закупити газ зараз, за низькою літньою ціною, це допоможе збалансувати ціну газу в зимові місяці, коли вона традиційно зростає", - додав Коболєв.

Глава правління "Нафтогазу" зазначив: компанії потрібно додатково відшукати близько 600 млн доларів вже зараз, щоб досягти обсягу 20 млрд куб м у сховищах.

"Після залучення додаткових фінансових ресурсів або завершення закачування газу до ПСГ Нафтогаз буде готовий до збільшення виплати дивідендів нашому акціонеру", - додав Коболєв.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні компанії.

Нагадаємо, обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) України за червень 2019 року зросли на 2,16 млрд куб. м до 13,54 млрд куб. м.