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"Нафтогаз" оскаржив постанову уряду про ціни на газ для населення

Новини » Економіка    09.08.2019 - 17:08
"Нафтогаз" оскаржив постанову уряду про ціни на газ для населення
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

За цією постановою "Нафтогаз" був змушений знижувати ціни на газ

НАК "Нафтогаз України" оскаржила в Окружному адміністративному суді міста Києва постанову Кабінету міністрів щодо розрахунків цін на газ для населення. Про це повідомляється на сайті суду.

Як зазначається в повідомленні, позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду від 5 червня 2019 року №485 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 року №293".

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня ухвалив постанову №485, яка вводить нову формулу для розрахунків ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі та ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

За постановою уряду "Нафтогаз" вже суттєво знизив ціну на газ для населення у червні, липні та серпні.

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