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"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості

Новини » Економіка     24.04.2020 - 10:20
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на травень впали на 15%

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 травня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Про це повідомляється на сайті НАК.

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 3 421,00 - 3 929,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на квітень 2020 року, у травні ціни знизяться на 14,8-15,9% в залежності від умов поставки.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" підвищила ціни для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів на квітень 2020 року на 0,2-2,2% до 4 069 - 4 614 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у березні 2020 року склала 153,6460 доларів або 4 163,7385 грн за 1 тисячу кубометрів.

Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15% За час карантину неплатежі клієнтів "Закарпатгаз Збуту" зросли майже вдвічі
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