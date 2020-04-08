Ціни на імпортний газ у березні прискорили падіння

Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

У доларах ціна за місяць впала майже на 9%

Середня митна вартість імпортного природного газу у березні 2020 року склала 153,6460 доларів або 4 163,7385 грн за 1 тисячу кубометрів. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з лютим 2020 року ціна імпортного газу знизилася на 8,8% в доларовому еквіваленті (з 168,4919 доларів за 1 тисячу кубометрів), проте виросли на 0,8% в гривневому еквіваленті (з 4129,4566 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 13,0% у доларовому еквіваленті (з 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів), проте виросли на 0,8% в гривневому еквіваленті (з 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у грудні 2019 року склала 4130,6613 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склала 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік тому.