"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 березня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Про це повідомляє прес-служба НАК.

За даними прес-служби, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 3 981 - 4 606 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на лютий 2020 року, в березні ціни знизяться на 12-15% в залежності від умов поставки.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, на лютий НАК "Нафтогаз України" знизив ціни на природний газ для промислових споживачів до 4 661 - 5 208 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року у лютому ціни знижені на 14-15% в залежності від умов поставки.

Ціни на газ за ПСО на лютий будуть оприлюднені наприкінці лютого за новою формулою. На січень "Нафтогаз" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО на рівні 4 650 грн за 1 тис. кубометрів. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року ціна зросла на 8,7%.