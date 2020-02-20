"Нафтогаз" має намір відключити газ 52 тепловикам через борги

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Опалювальний сезон може припинитися в 52 містах

НАК "Нафтогаз України" попередив про ризик припинення газопостачання з 1 березня 2020 року для 52 виробників тепла, які на 19 лютого 2020 року не виконують жодної з умов за розрахунками, передбачених положенням про ПСО. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За оперативними даними на 19 лютого для виконання такими підприємствами вимог за розрахунками їм необхідно в термін до 25 лютого включно виплатити понад 392,8 млн грн.

"Нафтогаз" звертає увагу підприємств-боржників на те, що в разі несплати хоча б мінімального платежу до 25 лютого включно, таким підприємствам для продовження отримання газу з 1 березня необхідно буде здійснити у термін до 28 лютого крім мінімального платежу, також і оплату вартості природного газу, спожитого в січні цього року.

"Щоб уникнути ризиків припинення теплопостачання населення "Нафтогаз" наполягає на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО", - йедеться в повідомленні.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизив ціни на природний газ для промислових споживачів до 4 661 - 5 208 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року у лютому ціни знижені на 14-15% в залежності від умов поставки.

Ціни на газ за ПСО на лютий будуть оприлюднені наприкінці лютого за новою формулою. На січень "Нафтогаз" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО на рівні 4 650 грн за 1 тис. кубометрів. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року ціна зросла на 8,7%.