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"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості на лютий

Новини » Економіка     01.02.2020 - 08:20
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості на лютий
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни для промислових підприємств знижено на 14-15%

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 лютого 2020 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Про це повідомляє прес-служба НАК.

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 661,00 - 5 208,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року, у лютому ціни знизяться на 14-15%, в залежності від умов поставки.

Пропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизив ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з 1 січня 2020 року на 6,2-6,4% до 5500 - 6072 грн за тис. кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 січня НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО в січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року (4,277 грн за кубометр) ціна зросла на 8,7%.

Згідно з новою формулою, яку затвердив Кабінет міністрів, ціни на газ для населення на лютий встановлять після 22 лютого.

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