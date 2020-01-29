"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 лютого 2020 року для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це повідомляє прес-служба НАК.

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 661,00 - 5 208,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року, у лютому ціни знизяться на 14% -15%, залежно від умов постачання.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизив ціну на газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання з 1 січня 2020 року на 6,2-6,4% до 5500 - 6072 грн за тис. кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 січня НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО у січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року (4,277 грн за кубометр) ціна зросла на 8,7%.