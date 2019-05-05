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У МЗС заявили про кризовий стан Ради Європи

Новини » Політика    05.05.2019 - 13:42
У МЗС заявили про кризовий стан Ради Європи
Фото: Рада Європи (aldeparty.eu)

У МЗС стверджують, що криза в Раді Європи викликана "руйнівними діями РФ"

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві до 70-річчя створення Ради Європи заявило, що сьогодні РЄ перебуває у кризовому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського МЗС.

В українському відомстві стверджують, що кризовий стан викликаний "руйнівними діями Російської Федерації, її агресією проти України та прямим фінансовим шантажем Ради Європи" з метою досягнення власних цілей. В МЗС сподіваються, що Рада Європи не йтиме на поступки перед РФ.

Крім того, у МЗС зазначили, що Україна продовжує виконувати зобов'язання покладені на неї як члена Ради Європи та буде протидіяти спробам Росії зруйнувати організацію.

"Україна із свого боку залишається відданою взятим на себе у рамках Ради Європи зобов’язанням, продовжить захищати права і свободи кожної людини і громадянина на території нашої держави, включаючи тимчасово окуповані території, а також активно протидіятиме спробам зруйнувати організацію", - йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, раніше генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що, на його думку, існують "хороші шанси" для уникнення можливого виходу Росії з Парламентської асамблеї Ради Європи. За словами Ягланда, зараз ведуться "предметні дискусії" між Комітетом міністрів РЄ та Парламентською асамблеєю Ради Європи.

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