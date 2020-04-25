Уряд відтермінував перехід на ринкові ціни на газ для населення

Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дію ПСО для населення продовжили до 1 липня, для виробників теплової енергії - до 1 травня 2021 року

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 19 жовтня 2018 р. № 867 про "Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу". Відповідна постанова уряду від 24 квітня 2020 р. № 303 оприлюднена на Урядовому порталі.

Постановою продовжено покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу після 1 травня 2020 року.

Таким чином, "Нафтогаз України" зобов’язаний до 1 липня 2020 року постачати газ на умовах ПСО постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів та релігійних організацій.

Крім того, "Нафтогаз України" до 1 травня 2021 року постачатиме газ на умовах ПСО виробникам теплової енергії, які здійснюють виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Нагадаємо, що з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), визначається за новою формулою, яка враховує ціну на нідерландському газовому хабі (ТТF)

Однак з березня НАК "Нафтогаз України" почав викорисовувати новий індикатор для встановлення ціни на газ для населення - ціну закупівлі газу ТОВ "Оператор ГТС України" на тендері, яка виявилася нижчою ніж формульна ціна. У квітні оптова ціна на природний газ для потреб населення знизилася до 2,9 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами), що на 15% менше, ніж у березні.