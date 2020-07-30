ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Нафтогаз" продав дизпаливо з премією 41 дол./т до ціни в Роттердамі

Київ, Четвер 30 липня 2020 16:19
"Нафтогаз" продав дизпаливо з премією 41 дол./т до ціни в Роттердамі
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На торгах було реалізовано 26400 тонн ДТ

Компанія "Укргазвидобування" (НАК "Нафтогаз України") продала річний обсяг дизельного палива виробництва Шебелинського ГПЗ (Харківська обл.) з премією $40,92/т до котирувань палива в порти Північно-Західної Європи (CIF NEW/Basis ARA і FOB Rotterdam).

Про це свідчать результати аукціону на "Українській енергетичній біржі".

На торгах було реалізовано 26400 тонн ДТ. Термін відвантаження палива - з жовтня 2020 по вересень 2021 року.

У порівнянні з премією за контрактами 2019-2020 рр. ціна на дизпаливо виробництва Шебелинського ГПЗ (Харківська обл.) зросла на 34% (на $10,5/т).

"Такому результату сприяла нормальна стабільна робота торік, збільшення кількості кінцевих клієнтів (мереж АЗС) і зменшення кількості оптових трейдерів", - повідомив директор з комерційних питань компанії Сергій Федоренко в коментарі профільному виданню Encorr.

Нагадаємо, Шебелинський ГПЗ виробляє близько 10% ДТ в Україні. Решта 90% випускає Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти". Цей завод у 2020 р. реалізує ДТ за котируванням в регіоні Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс премія $30/т.

У липні "Укрзалізниця" купувала дизпаливо з премією до котирувань в Роттердамі на рівні +$28/т, Міноборони - +$70/т з урахуванням доставки до військових частин.

У цілому ціни на нафтопродукти в Україні формуються на підставі імпортного паритету: котирування в Європі плюс премія виробника і логістичні витрати на доставку в Україну.

За таким же принципом формуються ціни на природний газ - ціна на хабі в Амстердамі (TTF) плюс витрати на доставку в Україну.

У 2016-2019 р. такий же принцип - формула "Роттердам+" - діяв для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів.

Формулу було скасовано 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України УкргаздобычадизтопливоНафтогаз УкраїниРоттердам+
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся