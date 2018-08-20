У НКРЕКП пояснили процедуру скасування "Роттердам +"

На думку Кривенко, коригувати формулу до запуску ринку електроенергії немає сенсу

Формула формування оптової ціни електроенергії "Роттердам +" може бути скасована 23 серпня, але реалізація рішення НКРЕКП займе деякий час. Про це розповіла голова НКРЕКП Оксана Кривенко, повідомляють "Українські новини".

На думку Кривенко, коригувати формулу до запуску конкурентного ринку електроенергії, запланованого на 2019-й рік, немає ні часу, ні сенсу.

"Період проходження одного регуляторного акта в середньому займає три місяці. Ще строк його здійснення. Розуміючи, що у нас залишилося зовсім небагато часу, розробляти нові документи, обговорювати, дискутувати щодо них - це півроку. Який сенс щось розробляти півроку, якщо потім через два місяці воно втратить дію", - заявила Кривенко.

Крім того, на думку очільниці НКРЕКП, методика "Роттердам+" є об'єктивною, що визнано міжнародними експертами.

"Якщо говорити безпосередньо про існуючу формулу формування оптової ціни електроенергії, то вона дійсно ринкова, на мою думку, вона відповідає всім нормам, правилам в ситуації дефіциту певного енергетичного ресурсу в нашій країні. Індикативне формування складових воно застосовано в дуже багатьох сферах, зокрема у формуванні цін на внутрішньому ринку нафти. Ціни на нафту також формуються індикативно відповідно до світових котирувань. Так само формуються ціни на газ на сьогодні. Так само формуються, до речі, ціни на уранове паливо, яке застосовується у нас при формуванні тарифу на виробництво електричної енергії для Енергоатому. У всіх випадках діє принцип імпортного паритету. Ми отримали з цього приводу висновки дуже авторитетних європейських експертів, які згодом плануємо опублікувати", - зазначила Оксана Кривенко.

На офіційному сайті НКРЕКП оприлюднено постанову, згідно з якою планується привести чинну нормативно-правову базу у відповідність до вимог закону "Про ринок електроенергії". Крім інших втратить чинність постанова від 3 березня 2016 № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії", згідно з якою закупівельні ціни на вугілля для вітчизняної теплової енергетики почали розраховуватися на основі європейського індексу API2 (вугільна біржа Роттердама).