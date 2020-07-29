Міноборони купило дизельне паливо за ціною "Роттердам+" з націнкою

Фото: дизельне паливо (з відкритих джерел)

Міноборони закуповує паливо з відстрочкою платежу на 30 днів

Міністерство оборони 28 липня визначило переможців тендеру на закупівлю 14 900 т дизельного палива літніх марок.

Про це свідчать дані системи ProZorro.

Компанія "Фрагрант", що входить в орбіту Wexler Group, здобула перемогу у двох лотах на поставку 1 200 т і 5 300 т, запропонувавши ціни 21 150 грн/т і 21 310 грн/т, відповідно.

Ще у двох лотах загальним обсягом 8400 т виграла "Альянс Енерго Трейд" з ресурсом по 21 235 грн/т (4000 т) і 21 238 грн/т (4400 т).

У день аукціону оптова ціна ДП на основних базисах великооптової торгівлі становила 20 830 грн/т, що на 1,5% нижче мінімальної ціни на аукціоні.

Міноборони закуповує паливо з відстрочкою платежу на 30 днів і доставкою вантажу до пункту призначення.

Зазначимо, що Міністерство оборони купує паливо за фіксованою ціною і, на відміну від "Укрзалізниці", не використовує формульне ціноутворення.

Мінімальна ціна на тендері Міноборони - 21150 грн/т - після вирахування ПДВ, акцизу та за курсом на дату аукціону, дорівнює $440/т.

Середня з липня котирування ДТ в портах Північно-Західної Європи (Амстердам-Роттердам-Антверпен), який є одним з основних індикаторів ціноутворення, становить $370/т. Відповідно, Міністерство оборони фактично придбало паливо з націнкою до котирувань в регіоні Амстердам-Роттердам-Антверпен на рівні $70/т.

Раніше повідомлялося, що на попередньому тижні АТ "Укрзалізниця" законтрактувала 6000 тонн дизпалива за ціною котирувань ДТ в Роттердамі плюс $28/т.

Нагадаємо, ціни на нафтопродукти в Україні формуються на підставі імпортного паритету, тобто котирування в Європі, плюс премія виробника і логістичні витрати на доставку в Україну.

За ціною імпортного паритету в Україні також формуються ціни на природний газ.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ підхід для визначення ціни газу для населення – по т. зв. формулою "Амстердам +". Вона передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.