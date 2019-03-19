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"Нафтогаз" залучив аудитора до розслідування ситуації з Фаворовим

Новини » Енергетика    19.03.2019 - 15:24
"Нафтогаз" залучив аудитора до розслідування ситуації з Фаворовим
Фото: Андрій Фаворов (РБК-Україна)

Мова йде про конфлікт інтересів при продажу газу колишній компанії Фаворова

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" залучила незалежного аудитора для розслідування конфлікту інтересів з участю керівника інтегрованого газового бізнесу НАК Андрія Фаворова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАК.

Повідомляється, що НАК розслідує продаж газу компанії ТОВ "ЕРУ Трейдінг" у 4 кварталі 2018 через можливий конфлікт інтересів у діях Фаворова. Додатково до стандартної внутрішньої перевірки "Нафтогаз" залучив незалежного аудитора-розслідувача. Експерти проаналізують можливий конфлікт інтересів і дадуть оцінку окремим операціям, за якими виникла підозра в ухиленні від стандартних ринкових практик.

Зазначимо, сумнівні операції стосуються продажу газу "ЕРУ Трейдінг" за цінами нібито нижче ринкових. До приходу до "Нафтогазу" Фаворов був керуючим директором і партнером в "ЕРУ Трейдінг".

Нагадаємо, Фаворова призначили керівником газового бізнесу НАК в листопаді 2018 року. Він займається питаннями видобутку газу, оптової торгівлі та роздрібного продажу газу.

Зазначимо, раніше НАК повідомив, що на трьох облгазах виявили незаконні донарахування.

 

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