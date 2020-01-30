ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" запропонує по-новому зафіксувати ціни на газ

Новини » Енергетика     30.01.2020 - 14:56
"Нафтогаз" запропонує по-новому зафіксувати ціни на газ
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв анонсував нову модель страхування ціни на газ для населення

В Україні можуть по-новому зафіксувати ціни на газ, у зв'язку з цим НАК "Нафтогаз України" готується вивести на ринок ще один продукт. Про це в ефірі "Україна 24" розповів голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За його словами, найближчим часом на ринку газу з'явиться новий продукт.

"Ціна буде фіксуватися, наприклад, до кінця березня цього року. І, попри коливання ринку, якщо клієнт вибрав такий варіант - це його свідомий вибір застрахувати себе від будь-яких коливань ціни", - зазначив Коболєв.

Він також підкреслив, що для тих, хто не вибере страхову ціну, буде діяти ринкова модель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям повернуть переплату за куплений за страховою ціною газ. Очікується, що переплату буде повернено споживачам в кінці опалювального сезону.

У грудні "Нафтогаз" заморозив ціну на газ для населення до 1 травня. Зокрема, до кінця опалювального сезону українці могли отримати гарантовану оптову ціну газу, яка захищала споживачів від зростання цін. Відзначимо, в уряді прогнозували подорожчання газу, якщо б українській стороні не вдалося продовжити контракт на транзит з Росією.

"Нафтогаз" вже продав частину з 2,9 млрд доларів від "Газпрому"
Новини України Андрій КоболєвНафтогаз УкраїниЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся