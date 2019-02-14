"Нафтогаз" пропонує дозволити споживачам вибирати тип газового лічильника

Ілюстративне фото (naftogaz.com)

У НАК виступають за право споживачів вибирати тип лічильника по потребам

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пропонує дати споживачам право вибрати тип встановлюваного лічильника газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАК.

Повідомляється, що на нараді в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості представники НАК запропонували дати побутовим споживачам можливість самостійно вибирати тип лічильника газу, за умови, що він пройшов оцінку відповідності вимогам технічного регламенту, затвердженого Кабінетом міністрів. Крім того, "Нафтогаз" пропонує при установці лічильників не обмежувати перелік виконавців робіт виключно облгазами.

Також повідомляється, що Міненерго і МЕРТ оцінять можливості облгазів та інших компаній щодо річних обсягів установки лічильників.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зазначив, що установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривень. Зазначимо, планується установка лічильників для 3,3 млн споживачів.