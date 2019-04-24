"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 травня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на пресс-службу компанії.

Як наголошується в повідомленні, у порівнянні з цінами на квітень 2019 року, в травні ціни зросли на 5,2-11,5%.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диверсифіковані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

В залежності від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 6299 - 6948 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними газопроводами).

Нагадаємо, "Нафтогаз" знизив ціни на газ у квітні для промислових споживачів до 5990 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 22 квітня Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодили зменшення регульованою ціни на газ для населення і теплової генерації на травень 2019 року до 8247 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).