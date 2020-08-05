"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для населення

Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна газу зросла на 9%

ГК "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у серпні 2020 року на рівні 3,24 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з липнем ціна газу зросла на 270 гривень (на 9%).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У "Нафтогазі" пояснюють це тим, що "ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду".

Тариф "Місячний" - перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі, всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) припинила діяти з 1 серпня 2020 року.

Це означає, що в Україні почав працювати ринок газу для населення і відтепер українці самі можуть вільно міняти газового постачальника.

Аби відмовитись від чинного постачальника газу споживач має подати майбутньому трейдеру декілька документів: заяву на приєднання, паспорт, ідентифікаційний податковий номер, останню платіжку за газ і свідоцтво про право власності на житло або довіреність. Все інше зробить новий постачальник, і перехід відбудеться автоматично.

Якщо споживач через форс-мажор залишиться без постачальника (наприклад, він стане банкротом), його замінить постачальник останньої надії (ПОН). І у споживача буде до 60 календарних днів, щоб знайти собі нового постачальника. Постачальником останньої надії визначений "Нафтогаз".

Газові постачальники тепер самі вправі вирішувати, за скільки продавати газ споживачеві. Водночас "Нафтогаз" пропонує газопостачальним компаніям сформувати необхідний ресурс природного газу для постачання населенню. Компанія пропонує укласти річний контракт на поставку газу з щомісячним формульним визначення ціни, яка буде відома до кінця місяця поставки. Ціна за річними контрактами буде визначатися, виходячи з котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.