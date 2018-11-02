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"Укргазвидобування" назве нові бурові на честь Мазепи і Бандери

Новини » Енергетика    02.11.2018 - 17:38
Фото: нові бурові Укргазвидобування (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)
Фото: нові бурові Укргазвидобування (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Бурові назвуть на честь історичних діячів, які виборювали незалежність України

"Укргазвидобування" підбило підсумки конкурсу серед персоналу компанії щодо назв для восьми нових бурових верстатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії у Facebook.

"Петро Сагайдачний, Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Король Данило, Іван Сірко, Олекса Довбуш, Іван Ґонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрий, Максим Залізняк навіть і не думали, що у XXI столітті продовжуватимуть боротьбу за незалежність нашої країни", - наголошується в повідомленні.

Як зазначили у компанії, вісім нових бурових верстатів повинні надійти до "Укргазвидобування" до кінця 2018 року.

&quot;Укргазвидобування&quot; назве нові бурові на честь Мазепи і Бандери

Нагадаємо, що АТ "Укргазвидобування" за січень-вересень 2018 року збільшила видобуток природного газу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 87 млн куб. м до 11 млрд 427 млн куб. м.

Чистий прибуток АТ "Укргазвидобування" за 9 місяців 2018 року становить 21,157 млрд гривень, що на 12 % менше ніж за аналогічний період минулого року.

"Укргазвидобування" є найбільшою газодобувної компанією України. Вона забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні, 100% акцій компанії належить НАК "Нафтогаз України".

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