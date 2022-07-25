"Нафтогаз" запропонує власникам облігацій нову угоду з відтермінування виплат

НАК "Нафтогаз України" не отримав від держателів облігацій згоди на відтермінування виплат на два роки. Компанія готує нову угоду з кредиторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НАК .

Як зазначити в прес-службі, Кабмін своїм рішенням заборонив компанії вчиняти будь-які виплати за єврооблігаціями без погодження уряду.

"Оскільки пропозиція щодо відтермінування виплат за єврооблігаціями, обумовлена позицією уряду направити ці кошти на імпорт газу, не підтримана держателями єврооблігацій, існуючі умови за єврооблігаціями зберігають силу, та відповідні виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані держателями облігацій 26 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" повідомили, що 23 липня 2022 голова правління НАК Юрій Вітренко, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат.

"У своїх зверненнях до уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку "жорсткого дефолту" (порушення зобов’язань щодо виплат), який настане, якщо уряд не погодить "Нафтогазу" виплату держателям облігацій, - зазначили в прес-службі.

"Нафтогаз" поки не отримав погодження уряду, "і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат держателям облігацій".

"На виконання вищезазначеного рішення уряду "Нафтогаз" готує новий проект угоди з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат, який у повній мірі відповідає вимогам уряду", - йдеться в повідомленні.