"Нафтогаз" подасть скаргу до Єврокомісії щодо монополізму "Газпрому"

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Дії "Газпрому" має розглянути антимонопольний орган ЄС

НАК "Нафтогаз України" подасть скаргу до Європейської комісії на російський "Газпром", який порушує антимонопольне законодавство ЄС. Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в Брюсселі, повідомляє DW.

Виступаючи на заході, організованому аналітичним центром EPC, Вітренко заявив, що позов, який займатиме близько ста сторінок, планують подати наприкінці квітня.

За словами Вітренка, це буде не позов проти "Газпрому" з вимогою відшкодування, а скарга до Єврокомісії з проханням забезпечити конкуренцію в ЄС. "Ми кажемо, що Єврокомісія повинна застосувати певні вимоги до "Газпрому" для того, аби зловживання припинилися. Єврокомісія, звісно, може оштрафувати "Газпром", але це буде їхнім рішенням", - сказав він.

Виконавчий директор "Нафтогазу" зауважив, що будь-хто може подати скаргу, якщо вважає, що є зловживання, котре впливає на конкуренцію всередині Євросоюзу. "І антимонопольний орган ЄС має повноваження розслідувати ці справи", - додав він.

На думку Вітренка, дії "Газпрому" шкодять не лише конкуренції всередині ЄС, від них також страждає і "Нафтогаз". "Ми купуємо газ у ЄС, і цей газ є дорожчим через протиконкурентні дії "Газпрому", - сказав Вітренко. Він пояснив це зокрема тим, що якщо "Газпром" дозволив би транзит газу з Центральної Азії, то ціни на газ у ЄС знизилися б.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року у Стокгольмі почалося перше засідання арбітражу за позовом НАК "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому" щодо транзитного контракту.

Нагадаємо, за даними "Газпрому", у 2018 році частка компанії на ринку Європи зросла до 36,7% з 34,7% у 2017 році