"Нафтогаз" получил нового главу вместо Корецкого: что о нем известно

Как сообщил глава государства, он провел совещание с новым премьер-министром Сергеем Корецким.

Зеленский напомнил главе Кабмина, что критический приоритет - именно подготовка к отопительному сезону.

"В частности, Сергей проинформировал, что независимый наблюдательный совет "Нафтогаза" слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко - профессионального человека: он прошел путь трансформации "Укрнафты" вместе с Сергеем Корецким", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, они имеют общий опыт успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния.

Глава государства отметил, что благодаря этому "Укрнафта" стала одной из наиболее прибыльных государственных компаний.

Также Зеленский добавил, что сейчас не останавливается работа по восстановлению энергетической инфраструктуры после российских ударов.

"Сегодня россияне снова атаковали объекты "Нафтогаза" - к сожалению, есть ощутимые повреждения. Обсудили с Премьер-министром, какие шаги нужны в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме", - подытожил глава государства.

Кто такой Сергей Федоренко?

Он будет возглавлять "Нафтогаз" в статусе исполняющего обязанности до завершения конкурсного отбора и назначения нового генерального директора.

В целом у Федоренко более 10 лет опыта работы в нефтегазовой отрасли.

До назначения коммерческим директором "Нафтогаза" он занимал аналогичную должность в "Укрнафте". Там отвечал за:

закупку и продажу нефтепродуктов,

логистику поставок,

трейдинг газа и электроэнергии,

управление и развитие сети автозаправочных станций

Ранее, в 2015-2023 годах, Федоренко работал директором по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча", где также входил в состав правления.

Кроме того, в 2019-2022 годах он возглавлял компанию "Нефтегаз Oil Trading".