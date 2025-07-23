"Нафтогаз" получил кредит от ПриватБанка на 4,7 млрд гривен для покупки газа на зиму

Покупка газа

Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы. В июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "из-за ударов по добыче газа, по хранилищам ситуация очень сложная, действительно сложная".

По его словам, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.

По расчетам НБУ, импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.

На сегодня газ в Европе стоит около 415 долларов за тысячу кубометров.

Средняя цена газа в Украине в июне была на уровне 17,4 тысяч гривен за тысячу кубометров (417 долларов).

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