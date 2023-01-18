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Газа хватит до конца отопительного сезона: "Нафтогаз" договорился о поставках

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Украина, Среда 18 января 2023 15:34
Газа хватит до конца отопительного сезона: "Нафтогаз" договорился о поставках Фото: "Нафтогаз" договорился о поставках газа до конца отопительного сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов во время саммита в Давосе договорился о дополнительных поставках газа в Украину и механизме финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Чернышева в Facebook.

"Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона", - написал он.

По его словам, этих и предварительных договоренностей есть следующие новости:

  • с ЕБРР договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа;
  • с западными партнерами - ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией - о финансировании закупки;
  • с ведущими нефтегазовыми компаниями - о резервировании необходимых объемов.

Напомним, "Нафтогаз" хочет получить газ из Норвегии по специальным условиям оплаты.

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