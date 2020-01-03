Транзит російського газу по території України з початку року скоротився в 5-6 разів

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Обсяг транзиту впав з 220 млн кубометрів на добу до 35-45 млн кубометрів

З початку 2020 року обсяги транспортування газу з території Росії до країн ЄС та Молдови становлять в режимі 35-45 млн кубометрів на добу. Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

За даними прес-служби, компанія з 7 години 1 січня 2020 року виконує всі заявки "Газпрому" в повному обсязі.

"Разом з тим нам повністю оплачуються добові потужності на відповідних вхідних та вихідних точках із розрахунку заброньованого на 2020 рік обсягу 65 млрд куб. м. Це підтверджує очевидні переваги принципу "качай або плати", який раніше було впроваджено в українське енергетичне законодавство згідно з європейськими нормами", - повідомили в компанії.

За даними прес-служби, у зв’язку з невеликими обсягами транзиту з початку року українська газотранспортна система функціонує частково в реверсному режимі.

"Тобто споживачі в східних та південних регіонів України отримують газ з ПСГ газопроводом Союз в напрямку захід-схід", - зазначили в компанії.

У той же час, за даними "Укртрансгазу", в останніх числах грудня 2019 року обсяги транзиту російського газу по території України становили близько 220 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо, у 2019 році обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 89,6 млрд куб. м, що більше на 3%, або на 2,8 млрд куб. м у порівнянні з аналогічним показником за попередній рік.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" та російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт щодо транзиту газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня у Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".