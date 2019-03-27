"Нафтогаз" оприлюднив ціни на газ для промисловості з постоплатою на квітень

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, що купують газ на умовах оплати протягом або після періоду поставки, які діятимуть з 1 квітня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Вказано, що ціна газу для таких споживачів складе 6 233 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами), а це на 23,6% менше березневої ціни на умовах оплати протягом або після періоду поставки.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз України" опублікував цінові пропозиції на природний газ по передоплаті, які будуть діяти з 1 квітня 2019 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Так, за передоплатою "Нафтогаз" буде продавати газ у квітні за ціною 5990 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Як писало РБК-Україна, в березні "Нафтогаз" продає газ по передоплаті за ціною 7405 грн/тис. куб. м.

Додамо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист, в якому пропонує уряду з 1 квітня відмовитися від режиму ПСО і лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження цін на газ для населення.