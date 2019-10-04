"Нафтогаз" назвав запаси газу в ПСГ на початок жовтня

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України за станом на 2 жовтня 2019 року досягли 20,50 млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

За даними компаніям, запасів газу на початку жовтня 2019 року на 4,2 млрд кубометрів більше, ніж роком раніше.

"Закачування газу до ПСГ продовжується та триватиме до початку опалювального сезону", - повідомили у прес-службі.

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Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом на 26 вересня досягли 20,1 млрд кубометрів. Всього з початку 2019 року імпорт в Україну склав 11,2 млрд куб. м газу, а саме зі Словаччини було протранспортовано 7 млрд куб. м (+43%), в Угорщині - 3,1 млрд куб. м (+29%), з Польщі – 1,1 млрд куб. м (+120%).

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що до початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу (ПСГ) України 21 млрд кубометрів газу.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.