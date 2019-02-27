"Нафтогаз" назвав умову для збільшення видобутку газу

Частка інвестицій повинна суттєво збільшитися

Доля инвестиций в цене газа должна увеличиться в 8,5 раз для обеспечения роста добычи газа. Об этом говорится в презентации НАК "Нафтогаз Украины", которая была предоставлена "Радио Свобода".

В компании подсчитали, что с каждого проданного кубометра по текущей цене 8,55 грн на инвестиции идет 34 коп. и доля инвестиций в цене газа должна составлять 2,1 грн, если нужно удержать добычу газа, и 2,9 грн - если нужно ее нарастить.

В "Нафтогазе" также заявили, что государство забирает 5,91 грн с 8,55 грн на каждом проданном кубометре. Еще 2,30 грн в тарифе формируются за счет тарифов облгазов на распределение и поставку газа (с НДС), операционных затрат на добычу и транспортировку, недополученных средств от потребителей и покрытие убытков от импорта газа для ПСО, то есть компаний, на которые возложены специальные обязанности.

Согласно презентации, крупнейшая компания по добыче газа в Украине - "Укргаздобыча" - должна вкладывать 29 млрд грн в год, чтобы сохранять текущий уровень добычи (15,5 млрд кубометров в 2018 году).

"Нафтогаз" считает рыночной ценой газа 10,65 грн за кубометр. Это, по подсчетам компании, позволило бы "Украгаздобыче" в течение пяти лет увеличить добычу до 20 млрд кубометров.

Напомним, 13 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что компания "Укргаздобыча" фактически сорвала планы по добыче газа.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" с 15 марта прекращает контракт с главой "Укргаздобычи" Олегом Прохоренко.