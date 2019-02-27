Гройсман назвав умову значного зростання видобутку газу

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Україна може наростити видобуток газу після введення системи аукціонів на надра

В Україні можна значно збільшити видобуток газу зміною роботи Державної служби геології та надр. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна до 2023-2025 років може значно збільшити видобуток газу.

"Яким чином? Зміною роботи Держгеонадр. Структури, яка до 2014 року роздавала дозволи лише "під килимом". Ми зруйнували схему таємних розподілів і вводимо нову систему публічних конкурсів і аукціонів", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман оголосив, що аукціони на газові родовища запустяться вже в березні. Він також уточнив, що стартова ціна буде коливатися від 5 до 500 млн гривень.

Минулого тижня прем'єр звинуватив "Укргазвидобування" у зриві урядових планів з видобутку газу. Він висловив розчарування тим, що за минулий рік в Україні було видобуто всього 21 млрд кубометрів газу.

"Це дуже нас турбує сьогодні і дуже важливо виправити це в найближчі періоди, щоб ситуація змінилася", - додав Гройсман.