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Гройсман звинуватив "Укргазвидобування" у зриві планів з видобутку газу

Новини » Енергетика    13.02.2019 - 12:21
Гройсман звинуватив "Укргазвидобування" у зриві планів з видобутку газу
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман наполягає на збільшенні власного видобутку газу

Компанія "Укргазвидобування" фактично зірвала плани з видобутку газу. Про це на презентації звіту уряду за минулий рік заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулий рік в Україні видобуто 21 млрд кубометрів газу. У той же час він висловив невдоволення тим, що "Укргазвидобування" фактично зірвало план зі збільшення видобутку газу до 2020 року.

"І це дуже нас турбує сьогодні і дуже важливо виправити це в найближчі періоди, щоб ситуація змінилася", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман повідомив, що за минулий рік Україна скоротила споживання природного газу ще майже на 3,5 млрд кубометрів. Крім того, він зазначив, що українська сторона вже більше трьох років не імпортує російський газ напряму.

Відзначимо, за підсумками січня Україна збільшила видобуток і знизила споживання газу. За даними "Укртрансгазу", надходження газу до ГТС від газовидобувних підприємств у січні 2019 року в порівнянні з січнем 2018 року зросли на 1% - до 1,8 млрд кубометрів.

 

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