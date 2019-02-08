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"Нафтогаз" припиняє контракт з головою "Укргазвидобування"

Новини » Енергетика    08.02.2019 - 10:57
"Нафтогаз" припиняє контракт з головою "Укргазвидобування"
Фото: Олег Прохоренко (РБК-Україна)

Контракт з Олегом Прохоренком припиняють з 15 березня

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 15 березня припиняє контракт з головою "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Нафтогаза".

Повідомляється, що до затвердження наглядовою радою НАК нового голови "Укргазвидобування" тимчасово виконувати обов'язки керівника буде директор групи "Нафтогаз" з інтегрованого газового бізнесу Андрій Фаворов.

За словами Фаворова, газовий дивізіон "Нафтогазу" буде орієнтуватися на підвищення операційної ефективності та конкурентоспроможності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін визначив дату завершення повноважень керівництва "Нафтогазу". Напередодні в урядовій газеті опублікували постанову, якими термін повноважень правління, в тому числі її голови Андрія Коболєва, першого заступника і заступника, завершується 22 березня 2019 року.

Відзначимо, раніше в Єврокомісії заявили, що "Нафтогаз України" до кінця січня мав підготувати договірну основу для анбандлінга. Таким чином, передачу газотранспортної системи мають підготувати у перші місяці 2019 року

 

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Новини України УкргаздобычаОлег ПрохоренкоНафтогаз України
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