У Брюсселі пройдуть тристоронні технічні консультації щодо газу

Фото: газові труби (УНІАН)

Консультації пройдуть перед зустріччю міністрів і глав газових компаній

Технічні консультації між Україною, Європейським союзом і Російською Федерацією пройдуть у Брюсселі 21 жовтня для підготовки газових переговорів, які відбудуться 28 жовтня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель перед переговорами заявив, що Україна на тристоронніх газових переговорах з ЄС і Росією запропонує укласти контракт на транспортування 60 млрд кубометрів російського газу протягом 10 років.

Після переговорів міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія пропонує Україні продовжити контракт на транзит газу на один рік після 1 січня 2020 року.

У той же час глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україні не вигідно продовжувати існуючий транзитний газовий контракт з Росією. Коболєв нагадав позицію України про те, між сторонами повинен бути тільки новий контракт за європейськими правилами з новим оператором.