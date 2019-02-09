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Росія назвала умови транзиту газу через Україну

Новини » Політика    09.02.2019 - 15:36
Росія назвала умови транзиту газу через Україну
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В МЗС РФ відзначили будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Росія готова продовжувати здійснювати транзит газу через Україну тільки на своїх умовах. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За його слова, в Україні існує невизначеність щодо своєї газотранспортної системи, а також її наступника і консорціуму.

"Одна із заявлених опцій полягає в тому, що є діючий контракт, можна його продовжити з внесенням будь-яких необхідних змін. Але, схоже, Україна таку опцію відкидає. Тут, напевно, про автоматизм мови не буде йти, але є певні нюанси, які треба буде розчищати", - заявив він.

Панкін відзначив будівництво проекту "Північний потік-2".

"Коли ми побудували "Північний потік", будуємо і, сподіваюся, побудуємо "Північний потік-2", це все одно буде російський газ, який йде до європейського споживача", - заявив заступник голови МЗС.

Нагадаємо, Україна за січень 2019 року більш ніж на чверть збільшила транзит природного газу через свою територію. Порівняно з січнем 2018 року показник виріс на 1,5 млрд куб. м (25,7%) і досяг 7,6 млрд куб. м.

РБК-Україна писало, контракт про транзит російського газу через територію України закінчується в 2019 році. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди. По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, повинні укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, що на бронювання потужностей транзиту по українській ГТС.

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