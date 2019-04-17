ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні створили оператора нового ринку електроенергії

Новини » Енергетика    17.04.2019 - 12:21
В Україні створили оператора нового ринку електроенергії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для запуску нового ринку електроенергії реорганізувалис ДП "Енергоринок"

Кабінет міністрів України схвалив формування нових структур для запуску реформованого ринку електричної енергії. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд розпорядився сформувати держпідприємство "Гарантований покупець" на базі однойменної філії "Енергоринку" шляхом виділення майна, прав та обов'язків для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.

Таким же чином утворюється держпідприємство "Оператор ринку" на базі однойменної філії "Енергоринку" для виконання функцій оператора ринку електричної енергії. Також повідомляється, що підприємство буде перетворено на акціонерне товариство. Створення відповідних підприємств прописано в законі про ринок електричної енергії.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України визначив державний "Ощадбанк" уповноваженим банком ринку електричної енергії.

В кінці січня почалося ліцензування виробників електроенергії для запуску нового ринку.

Кабмін направить понад 50 млрд гривень на підтримку регіональних проектів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнирынокЕлектроенергія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся