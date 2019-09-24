"Нафтогаз" розпочав імпорт нафтопродуктів з Білорусі

Група "Нафтогаз" вперше імпортувала з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку. Про це повідомляє прес-служба НАК у Twitter.

За даними прес-служби, у вересні група "Нафтогаз" поставить на український ринок 30 тис. тонн дизельного палива виробництва Мозирського нафтопереробного заводу.

"Надалі плануємо активно розвивати напрямок трейдингу, адже питання ресурсного наповнення ринку України та диверсифікації джерел постачання дуже актуальні", - додали в НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить в групу "Нафтогаз", почала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом "Про ринок електричної енергії" з 1 липня 2019 року став можливий імпорт електричної енергії в Україну. За законом впроваджується нова модель ринку, яка передбачає рівний доступ усіх учасників до мережі, в тому числі і зовнішніх. Це стосується постачальників з Білорусі та Російської Федерації.