"Нафтогаз" до кінця квітня імпортує 1,1 млрд кубометрів газу, - Шмигаль
Державна компанія НАК "Нафтогаз України" планує до кінця квітня імпортувати 1,1 млрд кубометрів газу. Крім того, власний видобуток компанії складе близько 3,3 млрд кубометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в Раді.
За його словами, "Нафтогаз" вже імпортував 176 млн кубометрів. Ще 300 млн кубометрів очікується в лютому-березні. А в квітні НАК закупить 600 млн кубометрів.
"В цілому очікується, що група "Нафтогаз" імпортує мінімум 1,1 млрд кубометрів з поставкою до кінця квітня цього року", - сказав він.
За його словами, рахунок власного видобутку "Нафтогаз" планує отримати ще близько 3,3 млрд кубометрів газу в першому кварталі.
Шмигаль повідомив, що зараз в газових сховищах України знаходиться 10,6 млрд кубометрів газу.
Нагадавши, імпорт газу в Україну за період з 1 по 15 лютого 2022 року склав 192,4 млн кубометрів. Імпорт більш ніж в чотири рази перевищив аналогічний показник у січні (44,8 млн кубометрів).