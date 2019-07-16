"Нафтогаз" готовий збільшити транзит через ремонт "Північного потоку"

НАК "Нафтогаз України" готовий до збільшення заявок на транзит газу в Європу через зупинку роботи російських газопроводів "Північний потік" та "Ямал-Європа". Про це йдеться в заяві компанії, розміщеною у Facebook.

У "Нафтогазі" нагадали, що пропускна здатність української ГТС в напрямку Європи - більше, ніж "Північного потоку" та "Ямал-Європи" разом, а зупиняти транзит системою під час профілактики не потрібно.

У компанії відзначили, що Росія через ремонт зупинила роботу газопроводу "Північний потік" на два тижні та транзит газу трубопроводом "Ямал-Європа".

"А минулого року "Північний потік" зупиняли декілька разів і кожного разу ремонт тривав довше, ніж попередній", - додали в "Нафтогазі".

Нагадаємо, тристоронні переговори про транзит російського газу по території України з 2020 року в форматі Європейська комісія - Україна - Росія пройдуть у вересні 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник глави апарату російського уряду Сергій Приходько заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну, проте "на економічно рентабельних умовах". Крім того, за його словами, це можливо в разі справедливого врегулювання суперечок між "Газпромом" і "Нафтогазом".