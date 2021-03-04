ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Коболєв: на утримання "труби Медведчука" треба десятки мільйонів гривень

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 16:37
Коболєв: на утримання "труби Медведчука" треба десятки мільйонів гривень Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На утримання української ділянки нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" - так званої "труби Медведчука" - потрібні десятки мільйонів гривень на рік. І це лише на охорону.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Я не можу сказати точні цифри, але як мінімум потрібні гроші на охорону. Це можуть бути мільйони і десятки мільйонів гривень протягом року", - зазначив він.

Він також додав, що не знає, чи буде труба передана на баланс "Укртранснафти" після повернення у власність держави.

Відзначимо, що мова йде про ділянку труби, яка перебувала у власності компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Її, у свою чергу, пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого були введені санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на "трубу Медведчука". За даними слідства, посадові особи компанії з допомогою підроблених документів заволоділи трубопроводом вартістю понад 200 млн гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що справа Медведчука буде мати поступальний розвиток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук Андрій Коболєв
NEWS
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"