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"Нафтогаз" припускає невиконання обіцянок РФ щодо транзиту

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У "Нафтогазі" розповіли про ризики у відносинах з "Газпромом"

На сьогодні існує ризик того, що Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну після відкликання позовів проти "Газпрому". Про це в ефірі hromadske заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, згідно з домовленостями, "Нафтогаз" повинен відмовитися від усіх судових претензій щодо "Газпрому".

"Якщо ми відмовимося від нових позовів, а ми повинні це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і вийде, що ми відмовилися від позовів без всякого сенсу, це дуже великий ризик", - зазначив Вітренко.

Він також підкреслив, що саме тому Україна працює системою договорів для зниження такого ризику.

"І це складна справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, сумлінна робота зі всіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", - додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що плата "Газпрому" з українським "Натфогазу" за транзит газу через територію України не буде змінюватися протягом найближчих п'яти років.

Минулого тижня стало відомо, що сторони погодили основні параметри нового контракту на транзит газу.

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