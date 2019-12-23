Медведєв назвав "гуманним" тариф на транзит газу через Україну

Фото: Дмитро Медведєв (kremlin.ru)

Глава уряду РФ заявив, що Україна намагалася "накрутити" ціну на тариф

Голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що розмір тарифу на транзит газу через Україну є гуманним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Україна намагалася накрутити ціну на тариф на транзит газу.

"Це дуже гуманний тариф, і всі їх спроби його підняти, вони мало чим закінчилися, практично нічим не закінчилися", - заявив Медведєв.

Також він уточнив, що якщо б Україна запропонувала занадто високий тариф, то угоди досягти не вдалося.

"Якщо б вони нам зробили тариф (високий - ред.), ми б з ними не домовилися", - додав він.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що протокол між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років. Оржель повідомив, що є розуміння про те, що тариф на транзит газу з часом буде зростати. При цьому він не назвав ставки транзиту, яка буде діяти з 1 січня наступного року.

Крім того, згідно з протоколом між Україною і РФ, ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортний угоду (контракт на транзит газу).